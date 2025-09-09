Онана вылетает в Турцию в четверг

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана вылетает в Турцию в ближайший четверг, чтобы завершить свой переход в "Трабзонспор".

На днях стало известно, что "Трабзонспор" согласовал аренду Онана до конца сезона 2025/26 без опции выкупа.



По информации журналиста Фабрицио Романо, Онана прибудет на побережье Черного моря в четверг. "Трабзонспор" уже назначил медобследование для своего новичка.



Переход в "Трабзонспор" позволит 29-летнему камерунцу увеличить свою зарплату почти в два раза благодаря бонусам и более низкой ставке налога.



После ухода Онана за роль первого номера "Юнайтед" будут сражаться Алтай Байындыр и купленный у "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов Сенне Ламменс.