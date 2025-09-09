Дисаси готов снова играть за "Челси"
Защитник Аксель Дисаси готов вернуться к выступлениям за "Челси", если у "синих" возникнет такая необходимость.
Вернувшись из аренды в "Астон Вилле", Дисаси не поехал с "Челси" на клубный Чемпионат Мира и все лето тренировался отдельно от первой команды "синих".
Однако, несмотря на слухи насчет "Борнмута" и "Вест Хэма", Дисаси так и не покинул "Челси" в летнее трансферное окно, и это ставит вопрос о том, что ждет Акселя дальше.
BBC ожидает, что Дисаси продолжит тренироваться отдельно от партнеров по команде, однако Аксель остается профессионалом и готов снова играть за "Челси", если его об этом попросят.
27-летний француз сохраняет надежду, что на определенном этапе сезона он получит шанс заслужить доверие главного тренера "Челси" Энцо Марески.
09.09.2025 09:00
Просмотров: 454
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если тебе не рады там где ты сейчас находишься, стоит подумать а не послать их на хуй и идти туда где будут тебе рады.
(ответить)
Топарь
(ответить)
Этот защитник (лучший из имеющегося в составе синей помойки)олицетворение всего клуба,Челси будет сос.ть по всем фронтам в этом сезоне..
(ответить)
Ди саси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий