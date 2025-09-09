Дисаси готов снова играть за "Челси"

Защитник Аксель Дисаси готов вернуться к выступлениям за "Челси", если у "синих" возникнет такая необходимость.

Вернувшись из аренды в "Астон Вилле", Дисаси не поехал с "Челси" на клубный Чемпионат Мира и все лето тренировался отдельно от первой команды "синих".



Однако, несмотря на слухи насчет "Борнмута" и "Вест Хэма", Дисаси так и не покинул "Челси" в летнее трансферное окно, и это ставит вопрос о том, что ждет Акселя дальше.



BBC ожидает, что Дисаси продолжит тренироваться отдельно от партнеров по команде, однако Аксель остается профессионалом и готов снова играть за "Челси", если его об этом попросят.



27-летний француз сохраняет надежду, что на определенном этапе сезона он получит шанс заслужить доверие главного тренера "Челси" Энцо Марески.