Дисаси готов снова играть за "Челси"

Аксель Дисаси Защитник Аксель Дисаси готов вернуться к выступлениям за "Челси", если у "синих" возникнет такая необходимость.

Вернувшись из аренды в "Астон Вилле", Дисаси не поехал с "Челси" на клубный Чемпионат Мира и все лето тренировался отдельно от первой команды "синих".

Однако, несмотря на слухи насчет "Борнмута" и "Вест Хэма", Дисаси так и не покинул "Челси" в летнее трансферное окно, и это ставит вопрос о том, что ждет Акселя дальше.

BBC ожидает, что Дисаси продолжит тренироваться отдельно от партнеров по команде, однако Аксель остается профессионалом и готов снова играть за "Челси", если его об этом попросят.

27-летний француз сохраняет надежду, что на определенном этапе сезона он получит шанс заслужить доверие главного тренера "Челси" Энцо Марески.




Метки Дисаси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2025 09:00

Просмотров: 454

Последние комментарии:




  1. alash 09.09.2025 09:56 # alash
    Если тебе не рады там где ты сейчас находишься, стоит подумать а не послать их на хуй и идти туда где будут тебе рады.

  2. alash 09.09.2025 09:55 # alash
    Топарь

  3. hunter022 09.09.2025 09:42 # hunter022
    Этот защитник (лучший из имеющегося в составе синей помойки)олицетворение всего клуба,Челси будет сос.ть по всем фронтам в этом сезоне..

  4. closer 09.09.2025 09:08 # closer
    Ди саси

