Тель поведал о своей реакции на непопадание на заявку в Лигу Чемпионов

Вингер "Тоттенхэма" Матис Тель поведал, как он отреагировал на свое непопадание в заявку команды на общий этап Лиги Чемпионов.

Минувшим летом Тель заключил постоянный контракт с "Тоттенхэмом", будучи выкупленным у "Баварии" за 30 миллионов фунтов.



По словам Теля, решение главного тренера Томаса Франка его расстроило, однако 20-летний француз старается не унывать.



"Как я это принял? Довольно просто — с уважением. Он (Франк) позвонил мне и просто сказал о своем выборе, а затем список был опубликован в социальных сетях".



"Разумеется, это больно, когда тебя нет в списке, но я являюсь тем, кто сохраняет позитивный настрой, независимо от ситуации, потому что, думаю, я много работал над ментальным аспектом".



"Поэтому сегодня я определенно расстроен, я бы хотел оказаться в списке. Но выбор тренера — это выбор тренера, мы лишь можем уважать это и упорно работать, чтобы отреагировать наилучшим образом", — цитирует Теля Sky Sports.