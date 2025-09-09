Венкатешам: "Ожидал, что буду работать с Леви много лет"

Исполнительный директор "Тоттенхэма" Винай Венкатешам признался, что совершенно не ожидал ухода Даниэля Леви с поста президента клуба.

Сам Венкатешам прибыл в "Тоттенхэм" ранее в этом году, прежде поработав у соседей из "Арсенала". Винай ожидал, что Леви станет его соратником на много лет, но в прошлый четверг Даниэль неожиданно подал в отставку.



"Будет справедливо сказать, что объявление об уходе Даниэля Леви из клуба в прошлый четверг стало громкой новостью".



"Но я бы хотел сказать, что клуб хорошо организован для достижения успеха, и у нас собрана очень сильная команда руководителей. И хотя это громкая новость и это прозвучит немного странно, внутри клуба жизнь идет, как обычно".



"Это нечто выдающееся, что он сделал для этого футбольного клуба за последние 25 лет. Он сыграл огромную роль в трансформации клуба, и этому есть так много примеров: тренировочная база, стадион, пресс-центр, где мы сейчас сидим... Его вклад виден всем, и я думаю, он оставил выдающееся наследие".



"Лично я, разумеется, ожидал, что буду работать с Даниэлем много лет. Это ограничилось несколькими месяцами, но он оказывал замечательную поддержку и консультировал меня в этот период, и я чувствую себя по-настоящему освоившимся", — цитирует Венкатешама Sky Sports.