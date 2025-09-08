"Вулверхэмптон" обсуждает новый контракт с Ларсеном

Как и ожидалось, между представителями нападающего Йоргена Ларсена и "Вулверхэмптоном" стартовали переговоры о новом контракте.

Минувшим летом "Вулверхэмптон" отразил интерес к Ларсену со стороны "Ньюкасла", который предлагал за Йоргена 50 и затем 55 миллионов фунтов.



Как сообщает The Telegraph, "волки" не продали бы Ларсена и за 60 млн. фунтов, несмотря на возможность сделать внушительную прибыль на игроке, который ранее летом был выкуплен у "Сельты" за 23 млн. фунтов после сезона аренды.



"Вулверхэмптон" слишком дорожит Ларсеном, который забил 14 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, и теперь клуб с "Молинью" собирается наградить 25-летнего норвежца новой сделкой на улучшенных условиях. Переговорный процесс уже стартовал.