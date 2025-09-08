Брантуэйт приступил к тренировкам после травмы

Защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт приступил к индивидуальным занятиям на тренировочном поле.

Брантуэйт еще не сыграл ни одной минуты в новом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в преддверии матча первого тура Премьер-Лиги против "Лидс".



Разумеется, Брантуэйт не был вызван в сборную Англии на матчи против Андорры и Сербии в этот международный перерыв, однако за время паузы Джаррад значительно поправил свой здоровье.



Как сообщает Sky Sports, Брантуэйт уже приступил к индивидуальным тренировкам на базе "Эвертона" в Финч Фарм, и следующим шагом для 23-летнего защитника должно стать возвращение в общую группу.



Брантуэйт едва ли будет готов к матчу против "Астон Виллы" в ближайшую субботу, но может принять участие в дерби против "Ливерпуля" неделю спустя.