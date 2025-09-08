Де ла Фуэнте: "Мерино — гений"

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте выразил свое восхищение полузащитником "Арсенала".

Накануне сборная Испании разгромила Турцию со счетом 0:6 в отборе к Чемпионату Мира 2026 года, а 29-летний Мерино оформил хе-трик.



Мерино продемонстрировал свой бомбардирский талант еще в прошлом сезоне, когда вынужденно играл нападающего в "Арсенале", и Де ла Фуэнте считает, что люди недооценивают Микеля.



"У нас великолепные игроки, и он (Мерино) является очередным примером футболиста, который умеет многие вещи".



"Он — гений и игрок мирового уровня, которого иногда недостаточно ценят в Испании. Но он является одним из лучших в мире на своей позиции. Мы обладаем хорошими людьми и хотим продолжать развиваться", — цитирует Де ла Фуэнте Daily Mirror.