Де ла Фуэнте: "Мерино — гений"
Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте выразил свое восхищение полузащитником "Арсенала".
Накануне сборная Испании разгромила Турцию со счетом 0:6 в отборе к Чемпионату Мира 2026 года, а 29-летний Мерино оформил хе-трик.
Мерино продемонстрировал свой бомбардирский талант еще в прошлом сезоне, когда вынужденно играл нападающего в "Арсенале", и Де ла Фуэнте считает, что люди недооценивают Микеля.
"У нас великолепные игроки, и он (Мерино) является очередным примером футболиста, который умеет многие вещи".
"Он — гений и игрок мирового уровня, которого иногда недостаточно ценят в Испании. Но он является одним из лучших в мире на своей позиции. Мы обладаем хорошими людьми и хотим продолжать развиваться", — цитирует Де ла Фуэнте Daily Mirror.
08.09.2025 20:00
