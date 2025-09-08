"Тоттенхэм" перейдет к более агрессивной стратегии

Даниэль Леви "Тоттенхэм" собирается избрать более агрессивную стратегию после расставания со своим президентом Даниэлем Леви.

В прошлый четверг "Тоттенхэм" объявил об отставке Даниэля Леви, который провел на посту президента почти 25 лет.

При Леви во главу угла было поставлено финансовое благополучие клуба. "Тоттенхэм" был осторожен в тратах на трансферном рынке и имеет одно из лучших в Премьер-Лиге соотношений зарплат к общему заработку.

По информации TEAMtalk, с одобрения своего крупнейшего акционера Джо Льюиса "Тоттенхэм" собирается перейти к "новой эре амбиций".

"Шпоры" будут следовать более агрессивной стратегии для достижения спортивного успеха, и первые реальные признаки этого проявятся в ближайшие 6-12 месяцев.




08.09.2025

  1. gidro-met 08.09.2025 16:38 # gidro-met
    О чем и речь , Леви на такое не пошул против своих правил - а просто отвалился. Теперь Шпоры будут скупать игроков по 40-70 лямов и реально претендовать на еврокубки через место в ТоП-6

    (ответить)

  2. leysan 08.09.2025 16:37 # leysan
    Просрут все бабки, ничего не добьются и повторят судьбу Лидса

    (ответить)

  3. chelsea88 08.09.2025 16:00 # chelsea88
    Леол, будут обоссывать своих сучек гейгуннеров)

    (ответить)

