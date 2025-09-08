"Тоттенхэм" перейдет к более агрессивной стратегии

"Тоттенхэм" собирается избрать более агрессивную стратегию после расставания со своим президентом Даниэлем Леви.

В прошлый четверг "Тоттенхэм" объявил об отставке Даниэля Леви, который провел на посту президента почти 25 лет.



При Леви во главу угла было поставлено финансовое благополучие клуба. "Тоттенхэм" был осторожен в тратах на трансферном рынке и имеет одно из лучших в Премьер-Лиге соотношений зарплат к общему заработку.



По информации TEAMtalk, с одобрения своего крупнейшего акционера Джо Льюиса "Тоттенхэм" собирается перейти к "новой эре амбиций".



"Шпоры" будут следовать более агрессивной стратегии для достижения спортивного успеха, и первые реальные признаки этого проявятся в ближайшие 6-12 месяцев.