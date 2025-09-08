"Пэлас" сосредоточится на новом контракте с Гласнером

"Кристал Пэлас" приложит все усилия, чтобы заключить со своим главным тренером Оливером Гласнером новый контракт.

По ходу минувшего лета Гласнер неоднократно жаловался на то, что его команда не получила достаточного усиления, особенно с учетом выступлений в Европе.



По слухам, на исходе летнего трансферного окна Гласнер даже пригрозил уйти из клуба, если капитан Марк Гехи будет продан без адекватной замены.



В итоге "Пэлас" сохранил Гехи, а также порадовал Гласнера приобретениями Йереми Пино, Крисантуса Уче и Жейде Канво.



Как сообщает Football Insider, теперь руководство "Пэлас" бросит все силы, чтобы убедить Гласнера продлить свой истекающий следующим летом контракт.



На "Селхерст Парк" очень довольны работой Гласнера, который в этом году выиграл Кубок Англии и Суперкубок Англии, однако 51-летний австриец знает, что находится в сильной позиции.