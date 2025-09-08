Экитике не страшит конкуренция с Исаком
Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике заявил, что его не страшит конкуренция со стороны Александера Исака.
Экитике очень ярко начал свою карьеру в "Ливерпуле" после перехода из "Айнтрахта" за 79 миллионов фунтов, забив три гола в четырех первых матчах.
И хотя затем "Ливерпуль" потратил еще 125 млн. фунтов на приглашение Исака из "Ньюкасла", Экитике считает, что голова должна болеть не у него, а у главного тренера Арне Слота.
"Когда играешь за лучшие команды, ты неминуемо ожидаешь, что будешь соперничать с лучшими игроками".
"Исак — это игрок, за которым я привык наблюдать, поэтому приятно видеть, что он пришел".
"Конкуренция будет жесткой, но я собираюсь упорно трудиться, чтобы хорошо выступать, так что это лишь проблема тренера", — цитирует Экитике Sky Sports.
