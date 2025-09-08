"Ливерпуль" не близок к новому контракту с Конате

"Ливерпуль" по-прежнему не близок к согласованию нового контракта со своим защитником Ибраимой Конате.

Действующий контракт Конате истекает следующим летом, и "Реал" был бы рад подписать очередного звездного игрока безо всякой компенсации.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Ливерпуль" и Конате уже более года обсуждают новый контракт и никак не могут договориться.



В октябре-ноябре прошлого года казалось, что компромисс довольно близок, однако к декабрю-январю ситуация изменилась, и с тех пор стороны сохраняют существенные разногласия.



Будучи зарубежным клубом, "Реал" уже с января сможет вести переговоры с Конате и даже заключить предварительный контракт.



Интерес "Ливерпуля" к Марку Гехи, чей контракт с "Кристал Пэлас" тоже истекает следующим летом, не в последнюю очередь связан с неопределенностью насчет будущего Конате.