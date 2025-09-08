Тухель хочет, чтобы Англия играла в длинный пас

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель хочет, чтобы его команда использовала тактику по длинному забросу мяча и играла в длинный пас.

В отборе к ЧМ-2026 при Тухеле лишь 4% передач англичан были длинными, тогда как на Евро-2024 при Гарете Саутгейте этот показатель составлял 8.8%.



Замечено, что в последнее время в английском футболе команды все чаще используют длинный пас, и это становится их грозным оружием. Поэтому Тухель хочет улучшить этот компонент игры.



"Говорю вам: длинный заброс мяча вернулся. Но у нас не было много времени, чтобы практиковать это".



"Но когда мы окажемся на Чемпионате Мира, все эти вещи будут иметь значение, поэтому мы разговариваем с игроками насчет длинных забросов и насчет того, чтобы голкиперы далеко выбивали мяч, а не только играли коротко".



"Мы не можем успеть все за четыре дня тренировок, но эти вещи имеют значение. Поэтому посмотрим".



"Теперь мне нужно поразмышлять со своими помощниками. Все эти шаблоны вернулись, как и подачи с флангов", — цитирует Тухеля BBC.