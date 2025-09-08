Бывшая совладелица "Ньюкасла" Аманда Стейвли не собирается покупать "Тоттенхэм".

Слухи о том, что "Тоттенхэм" может сменить собственника, появились после того, как на днях "шпоры" попрощались со своим президентом Даниэлем Леви.



Решение о расставании с Леви принял Джо Льюис, который остается крупнейший акционером "Тоттенхэма", хотя в 2022 году переписал свою долю на семейный траст.



Sky Sports ожидает, что в понедельник контролируемая Стейвли организация PCP International Finance сделает заявление насчет своих намерений в отношении "Тоттенхэма", но, вероятно, Аманда даже не будет пытаться заполучить лондонский клуб.



По крайней мере, близкий к семейству Льюис источник подтвердил Sky Sports, что оцениваемый в 3.5 млрд. фунтов "клуб не продается".