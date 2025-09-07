Андерсон хочет попасть на ЧМ-2026

Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиотт Андерсон надеется, что ему удастся застолбить за собой место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира следующим летом.

Накануне 22-летний Андерсон дебютировал за сборную Англии, появившись в стартовом составе против Андорры в отборе к ЧМ-2026.



Выиграв 100 процентов свои единоборств, совершив 107 передач с точностью в 94 процента, вернув мяч 15 раз, Андерсон забрал официальную награду лучшему игроку матча.



После победы со счетом 2:0 Андерсон признался, что его целью является попадание на международный турнир следующим летом, и Эллиотт уже предвкушает матч против Сербии во вторник.



"Думаю, это только один матч. Я сосредоточен на следующем матче, а затем буду думать о следующем и так далее, стараясь проявлять себя. Но, разумеется, мой взор обращен на Чемпионат Мира".



"Сильно лучше и быть не могло, за исключением того что я не забил. Я должен был забить, но что поделать... В следующий раз", — цитирует Андерсона ESPN.