Андерсон хочет попасть на ЧМ-2026

Эллиотт Андерсон Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиотт Андерсон надеется, что ему удастся застолбить за собой место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира следующим летом.

Накануне 22-летний Андерсон дебютировал за сборную Англии, появившись в стартовом составе против Андорры в отборе к ЧМ-2026.

Выиграв 100 процентов свои единоборств, совершив 107 передач с точностью в 94 процента, вернув мяч 15 раз, Андерсон забрал официальную награду лучшему игроку матча.

После победы со счетом 2:0 Андерсон признался, что его целью является попадание на международный турнир следующим летом, и Эллиотт уже предвкушает матч против Сербии во вторник.

"Думаю, это только один матч. Я сосредоточен на следующем матче, а затем буду думать о следующем и так далее, стараясь проявлять себя. Но, разумеется, мой взор обращен на Чемпионат Мира".

"Сильно лучше и быть не могло, за исключением того что я не забил. Я должен был забить, но что поделать... В следующий раз", — цитирует Андерсона ESPN.




Метки Андерсон, Ноттингем Форест, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 143

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bmw-e34 07.09.2025 22:52 # bmw-e34
    * не Ганс, но тоже сказочник.

    (ответить)

  2. bmw-e34 07.09.2025 22:52 # bmw-e34
    Сказочник

    (ответить)

  3. gary47 07.09.2025 22:50 # gary47
    Потрясающая статистика. Только вот если вернуться к матчу и вспомнить позорные домашние 2:0, все это дерьмо можно смело спустить в унитаз.

    (ответить)

  4. kapitoxa 07.09.2025 22:06 # kapitoxa
    он пьяный

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: