Андре Онана согласился перейти в "Трабзонспор"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана принял предложение турецкого "Трабзонспора".
Накануне стало известно, что "Трабзонспор" договорился с "Юнайтед" насчет аренды Онана до конца сезона 2025/26 и теперь ждет решения самого Андре.
Как сообщает talkSPORT, Онана не потребовалось много времени на раздумья. Андре согласился перейти в "Трабзонспор" и на предстоящей неделе прилетит в Турцию, чтобы оформить свой переход.
Сделка по Онана не будет предусматривать ни арендной платы, ни опции выкупа, однако благодаря бонусам 29-летний камерунец сможет зарабатывать в "Трабзонспоре" больше, чем в "Юнайтед".
"Юнайтед" едва приобрел Сенне Ламменса у "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов и помнит, что посреди сезона Онана придется уехать на Кубок Африки. Поэтому главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим не стал препятствовать уходу Андре.
Онана пропустил все три первых матча "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, лишь сыграв против "Гримсби" в Кубке Лиги.
Уход Онана будет означать, что в борьбе за роль первого номера "Юнайтед" упомянутый Ламменс будет соперничать с Алтаем Байындыром.
07.09.2025 21:00
Просмотров: 179
