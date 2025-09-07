Кристиан Эриксен может вернуться в Англию

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен может найти другое пристанище в Англии.

Эриксен покинул "Юнайтед" в конце прошлого сезона, когда истек его контракт, и последнее время Кристиан тренировался со шведским "Мальме".



Однако Эриксен едва ли останется в "Мальме". Как сообщает Football Insider, 33-летний датчанин намерен продолжить карьеру на высочайшем уровне.



Сразу несколько клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа следят за Эриксеном, но также у экс-игрока "Брентфорда" и "Тоттенхэма" есть варианты в Европе.



Ожидается, что Эриксен не будет тянуть с выбором и определится с новым клубом в ближайшие недели.