Босс "Баварии" считает, что "Ньюкасл" переплатил за Вольтемаде

Ник Вольтемаде Босс немецкой "Баварии" Ули Хенесс считает, что "Ньюкасл" переплатил за нападающего Ника Вольтемаде.

На исходе летнего трансферного окна "Ньюкасл" приобрел Вольтемаде у "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов. Это позволило "сорокам" отпустить Александера Исака в "Ливерпуль".

На протяжении предыдущих недель Вольтемаде сватали в "Баварию", однако клуб из Мюнхена отказался переплачивать за 23-летнего немца.

"Он не стоит 90 миллионов евро. Это случилось только из-за денег, идущих из Саудовской Аравии", — сообщил Хенесс Sport1.




Дата 07.09.2025 19:00

  1. umbriaco 07.09.2025 19:24 # umbriaco
    Странно слышать от клуба, который всех скупает в Германии, но является дешевкой для АПЛ

  2. shearer1 07.09.2025 19:11 # shearer1
    Это случилось только из-за денег, идущих из Ливерпуля

    ффп рулит до сих пор, а то мы бы купили всех и вся

