Босс "Баварии" считает, что "Ньюкасл" переплатил за Вольтемаде

Босс немецкой "Баварии" Ули Хенесс считает, что "Ньюкасл" переплатил за нападающего Ника Вольтемаде.

На исходе летнего трансферного окна "Ньюкасл" приобрел Вольтемаде у "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов. Это позволило "сорокам" отпустить Александера Исака в "Ливерпуль".



На протяжении предыдущих недель Вольтемаде сватали в "Баварию", однако клуб из Мюнхена отказался переплачивать за 23-летнего немца.



"Он не стоит 90 миллионов евро. Это случилось только из-за денег, идущих из Саудовской Аравии", — сообщил Хенесс Sport1.