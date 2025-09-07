Босс "Баварии" считает, что "Ньюкасл" переплатил за Вольтемаде
Босс немецкой "Баварии" Ули Хенесс считает, что "Ньюкасл" переплатил за нападающего Ника Вольтемаде.
На исходе летнего трансферного окна "Ньюкасл" приобрел Вольтемаде у "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов. Это позволило "сорокам" отпустить Александера Исака в "Ливерпуль".
На протяжении предыдущих недель Вольтемаде сватали в "Баварию", однако клуб из Мюнхена отказался переплачивать за 23-летнего немца.
"Он не стоит 90 миллионов евро. Это случилось только из-за денег, идущих из Саудовской Аравии", — сообщил Хенесс Sport1.
07.09.2025 19:00
Просмотров: 537
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Странно слышать от клуба, который всех скупает в Германии, но является дешевкой для АПЛ
(ответить)
Это случилось только из-за денег, идущих из Ливерпуля
ффп рулит до сих пор, а то мы бы купили всех и вся
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий