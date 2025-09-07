Джо Коул хочет тренировать

Бывший вингер "Челси" Джо Коул заявил, что хочет пойти по стопам Фрэнка Лэмпарда и стать тренером.

После завершения своей игровой карьеры Коул стал экспертом TNT Sports, однако Джо, уже получив опыт работы в академии "Брентфорда", хочет сделать следующий шаг, и пример возглавляющего "Ковентри" Лэмпарда воодушевляет 43-летнего англичанина.



"Да, абсолютно. Я уже немного тренирую. В прошлом году я работал с молодежью в "Брентфорде", просто чтобы быть в тонусе".



"Вскоре я собираюсь начать заново. Это нечто, чем я собираюсь заняться на некотором этапе. Хотя это сложно".



"Ты не хочешь браться за работу, если она не кажется тебе правильной для данного момента времени. Есть много вакансий, но ты хочешь получить хорошую работу с перспективами преуспеть", — сообщил Коул talkSPORT.