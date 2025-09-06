"Тоттенхэм" не будет продан

Крупнейший акционер "Тоттенхэма" Джо Льюис не собирается продавать свой клуб.

В минувший четверг "Тоттенхэм" объявил об уходе с поста президента Даниэля Леви, который провел в клубе почти четверть века.



Отставка Леви породила слухи о возможной продаже "Тоттенхэма", к которому достаточно давно существует интерес инвесторов из Катара, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.



Однако The Telegraph утверждает, что обещанная Льюисом "новая эра" касается лишь изменений для достижения "шпорами" спортивного успеха.