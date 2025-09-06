"Тоттенхэм" не будет продан

Джо Льюис и Даниэль Леви Крупнейший акционер "Тоттенхэма" Джо Льюис не собирается продавать свой клуб.

В минувший четверг "Тоттенхэм" объявил об уходе с поста президента Даниэля Леви, который провел в клубе почти четверть века.

Отставка Леви породила слухи о возможной продаже "Тоттенхэма", к которому достаточно давно существует интерес инвесторов из Катара, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.

Однако The Telegraph утверждает, что обещанная Льюисом "новая эра" касается лишь изменений для достижения "шпорами" спортивного успеха.




Автор mihajlo   

Дата 06.09.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 253

  1. gidro-met 06.09.2025 20:25 # gidro-met
    Ща Тоттенщит будет нормально так тратить -
    а это испортило бы Леви статистику

    (ответить)

