"Тоттенхэм" не будет продан
Крупнейший акционер "Тоттенхэма" Джо Льюис не собирается продавать свой клуб.
В минувший четверг "Тоттенхэм" объявил об уходе с поста президента Даниэля Леви, который провел в клубе почти четверть века.
Отставка Леви породила слухи о возможной продаже "Тоттенхэма", к которому достаточно давно существует интерес инвесторов из Катара, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.
Однако The Telegraph утверждает, что обещанная Льюисом "новая эра" касается лишь изменений для достижения "шпорами" спортивного успеха.
06.09.2025 20:00
Просмотров: 253
Ща Тоттенщит будет нормально так тратить -
а это испортило бы Леви статистику
