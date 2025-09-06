"Юнайтед" согласился отправить Онана в "Трабзонспор"
"Манчестер Юнайтед" согласился отпустить своего голкипера Андре Онана в турецкий "Трабзонспор" на правах аренды.
Слухи насчет будущего Онана не утихали все лето. Андре не сыграл ни минуты за "Юнайтед" в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, лишь приняв участие в позорном для "красных дьяволов" поединке Кубка Лиги против "Гримсби".
В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" укрепил последний рубеж с помощью Сенне Ламменса, приглашенного из "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов.
Заручившись услугами Ламменса, "Юнайтед" решил отправить Онана на побережье Черного моря, сообщает Daily Mail. Сделка между клубами уже согласована, и теперь лишь требуется согласие самого Андре.
