"Юнайтед" согласился отправить Онана в "Трабзонспор"

Андре Онана "Манчестер Юнайтед" согласился отпустить своего голкипера Андре Онана в турецкий "Трабзонспор" на правах аренды.

Слухи насчет будущего Онана не утихали все лето. Андре не сыграл ни минуты за "Юнайтед" в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, лишь приняв участие в позорном для "красных дьяволов" поединке Кубка Лиги против "Гримсби".

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" укрепил последний рубеж с помощью Сенне Ламменса, приглашенного из "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов.

Заручившись услугами Ламменса, "Юнайтед" решил отправить Онана на побережье Черного моря, сообщает Daily Mail. Сделка между клубами уже согласована, и теперь лишь требуется согласие самого Андре.




