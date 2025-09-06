"Вулверхэмптон" отправил Калайджича в ЛАСК

"Вулверхэмптон" отправил своего нападающего Сашу Калайджича в австрийский ЛАСК на правах аренды.

Калайджич едва восстановился после полученного в феврале 2024 разрыва крестообразных связок колена, вернувшись на футбольное поле в матче 2-го раунда Кубка Лиги против "Вест Хэма".



Сейчас Калайджичу важнее всего получать игровые минуты, поэтому "волки" разрешили 28-летнему австрийцу отправиться за практикой на родину.



Переход Калайджича в ЛАСК был оформлен перед самым закрытием летнего трансферного окна в Австрии в пятницу. Арендное соглашение по Саше не предусматривает последующего выкупа и может быть досрочно прекращено в январе.



Добавим, Калайджич сыграл только 16 голов и забил три гола за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Штутгарта" за 15 миллионов фунтов в 2022 году.