Робертсон заявил, что гибель Жоты не повлияла на его решение остаться в "Ливерпуле"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что принял решение остаться в клубе еще до трагической гибели Диогу Жоты.

Робертсона, чей контракт истекает через год, связывали с уходом из "Ливерпуля" с конца прошлого сезона, однако Энди решил остаться, несмотря на покупку "красными" Милоша Керкеза.



По словам Робертсона, он принял свое решение еще до того, как его партнер по команде и близкий друг Жота разбился на автомобиле в Испании в июле. Энди чувствует, что сейчас он очень нужен раздевалке.



"Это не повлияло на мое решение. Решени было принято еще до трагедии, но я знал, что клуб нуждается во мне в этот момент".



"Я знаю, что являюсь одним из лидеров в команде, и теперь меня сделали вице-капитаном. В этом сезоне нам предстоит многое сделать".



"Лидерам в раздевалке отводится важная роль на этот сезон, они должны помочь всем и даже семье Диогу в этот невероятно сложный момент", — цитирует Робертсона Daily Mail.