Тухель поговорил с Гехи насчет сорвавшегося перехода в "Ливерпуль"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что поговорил с защитником "Кристал Пэлас" Марком Гехи насчет сорвавшегося перехода в "Ливерпуль".

Согласовав покупку Гехи за 35 миллионов фунтов перед закрытием летнего трансферного окна, "Ливерпуль" так и не смог заключить сделку, потом что "Пэлас" не нашел замену своему капитану.



По слухам, Гехи зол на свой клуб, однако это никак не повлияло на настроение, с которым Марк прибыл в расположение сборной.



"Мы провели беседу с ним, и он выглядит абсолютно нормально. Он производит очень сильное впечатление на тренировочном поле".



"Позади у него пара очень ярких недель. Он является главным драйвером успеха "Кристал Пэлас".



"Он является капитаном и лидером, он играл очень, очень хорошо в концовке прошлого сезона и начале этого сезона. Приехав сюда, он продолжает делать ровно то же самое. И делает он это с уважением, изяществом и великолепным настроем", — цитирует Тухеля Liverpool Echo.