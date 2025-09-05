Тухель поговорил с Гехи насчет сорвавшегося перехода в "Ливерпуль"

Марк Гехи Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что поговорил с защитником "Кристал Пэлас" Марком Гехи насчет сорвавшегося перехода в "Ливерпуль".

Согласовав покупку Гехи за 35 миллионов фунтов перед закрытием летнего трансферного окна, "Ливерпуль" так и не смог заключить сделку, потом что "Пэлас" не нашел замену своему капитану.

По слухам, Гехи зол на свой клуб, однако это никак не повлияло на настроение, с которым Марк прибыл в расположение сборной.

"Мы провели беседу с ним, и он выглядит абсолютно нормально. Он производит очень сильное впечатление на тренировочном поле".

"Позади у него пара очень ярких недель. Он является главным драйвером успеха "Кристал Пэлас".

"Он является капитаном и лидером, он играл очень, очень хорошо в концовке прошлого сезона и начале этого сезона. Приехав сюда, он продолжает делать ровно то же самое. И делает он это с уважением, изяществом и великолепным настроем", — цитирует Тухеля Liverpool Echo.




Метки Гехи, Кристал Пэлас, Ливерпуль, сборная Англии, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 333




Поиск: