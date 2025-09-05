"Вулверхэмптон" предложит новый контракт Ларсену

"Вулверхэмптон" готовится начать переговоры со своим нападающим Йоргеном Ларсеном о новом контракте.

Перед тем, как "Ньюкасл" приобрел Ника Вольтемаде и Йоана Висса, "сороки" сделали предложения в 50 и 55 миллионов фунтов о покупке Ларсена, но "Вулверхэмптон" оба раза ответил отказом.



"Вулверхэмптон" только этим летом выкупил Ларсена у "Сельты" за 23 млн. фунтов после сезона аренды и не желал лишаться ключевого игрока, особенно когда до закрытия трансферного окна оставалось так мало времени.



Теперь, сообщает BBC, "волки" собираются наградить новым контрактом 25-летнего норвежца, который забил 14 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



"Мы никогда не помышляли о том, чтобы продать его в это окно. Он очень хороший парень, очень честный, а также очень щедрый".



"Мы очень хорошо поговорили с ним. Он вернется после небольшой травмы и будет готов играть. Уверен, он забьет много голов".



"Йорген — один из самых важных игроков в составе. Он забил 14 (в прошлом сезоне) и, надеюсь, сможет забить 20 в этом сезоне. Надеюсь, он сможет прибавить и стать нападающим топ-уровня в лиге и мире", — сообщил президент "Вулверхэмптона" Джефф Ши.