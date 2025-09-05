Робертсон высказался о гибели Жоты

Диогу Жота и Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон признался, что, возможно, никогда не сможет преодолеть трагическую гибель своего партнера по команде Диогу Жоты.

В июле Жота вместе со своим братом Андре Силвой разбился на автомобиле в Испании, что стало настоящим шоком для всего футбольного мира.

Но Робертсон, будучи партнером Жоты по команде и его близким другом, переживал эту утрату особенно тяжело.

"Это была самая сложная вещь, через которую мы когда-либо пройдем. Это было таким сюрпризом, таким шоком. Прежде всего это было опустошительно для его семьи, но также опустошительно для нас как для группы парней".

"Футбол... Не думаю, что кого-либо волновал футбол в тот момент. Когда такое случается, это заставляет по-другому взглянуть на действительно важные вещи вроде проведенного с семьей времени, проведенного с детьми времени, потому что ты никогда не знаешь, что ждет тебя за углом".

"Как я уже сказал, это была тяжелейшая вещь, через которую мы когда-либо пройдем. Лично мне было очень сложно потерять одного из моих ближайших приятелей".

"Это нечто, что мы, наверное, никогда не преодолеем, но мы должны нести это с собой. Мы будем хранить воспоминания о нашем времени вместе. А пока мы продолжаем делать это, он всегда будет в наших мыслях и наших сердцах. Это все, что мы можем", — цитирует Робертсона Daily Mail.




