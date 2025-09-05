"Тоттенхэм" указал на дверь Леви и начинает "новую эру"

Даниэль Леви покину должность президента "Тоттенхэма" не по своей воли. Так решил ключевой акционер клуба Джо Льюис.

Накануне "Тоттенхэм" крупно удивил своих фанатов, опубликовав заявление об отставке Леви с должности, которую Даниэль занимал с 2001 года.



В прошлом сезоне "Тоттенхэм" выиграл Лигу Европы, благодаря чему квалифицировался в Лигу Чемпионов, но в Премьер-Лиге выступил удручающим образом, заняв только 15-е место.



После окончания сезона Леви проанализировал работу главного тренера Анге Постекоглу, указав тому на дверь. Взамен "шпоры" пригласили из "Брентфорда" Томаса Франка.



Но одновременно была проанализирована работа самого Леви. Этот процесс инициировало семейство Льюис, которое контролирует "Тоттенхэм" через компанию ENIC.



В конце концов семейство Льюис решило, что в спортивном отношении дела "Тоттенхэма" идут неважно, и расставание с Леви должно ознаменовать собой начало "новой эры".



"Тоттенхэм" еще в марте назначил неисполнительным директором Питера Чаррингтона, который является фигурой из ENIC, вдобавок с отставкой Леви должно возрасти влияние исполнительного директора Виная Венкатешама, приступившего к работе в апреле.



"Семейство Льюис поколениями поддерживало этот особенный футбольный клуб, и они хотят того же, что и фанаты: больше побед, чаще". Поэтому вы увидели недавние изменения, новое руководство и новый подход. Они верят, что в лице Виная, Томаса и Питера Чаррингтона обладают правильное командой, чтобы обеспечить это. Это новая эра", — цитирует близкий к семейству Льюис источник The Athletic.