"Юнайтед" все еще пытается избавиться от Маласиа

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток избавиться от защитника Тирелла Маласиа, даже после закрытия летнего трансферного окна в Европе.

Как и Алехандро Гарначо, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Антони, Маласиа этим летом тренировался отдельно от первой команды "Юнайтед". Все перечисленные игроки смогли найти себе новое пристанище, и только Тирелл до сих пор находится в Манчестере.



Ранее главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим допустил, что игроки-изгои будут интегрированы назад в команду, но пока "красные дьяволы" не потеряли не потеряли надежду куда-нибудь пристроить 26-летнего голландца.



Например, трансферное окно в Бельгии открыто до 8 сентября, в Турции — до 12 сентября, а в Саудовской Аравии — до 23 сентября.



Помимо Маласиа, который во второй половине прошлого сезона выиграл с ПСВ Эредивизию, "Юнайтед" может попрощаться с одним из своих голкиперов, Андре Онана или Алтаем Байындыром, сообщает ESPN.