Далот пополнил лазарет "Юнайтед"

Защитник Диогу Далот досрочно возвращается в "Манчестер Юнайтед" из сборной Португалии по причине травмы.

Матч Премьер-Лиги против "Бернли" в минувший уикенд был омрачен для "Юнайтед" вынужденными заменами Матеуса Куньи и Мейсона Маунта.



А теперь лазарет "Юнайтед" пополнил Далот, который был вызван в свою сборную на матчи против Армении и Венгрии в рамках отбора к ЧМ-2026, но теперь возвращается в свой клуб на лечение.



Португальцы уже вызвали на место Далота бывшего защитника "Арсенала" Нуну Тавареша. Возникшая у Диогу проблема описывается как "мышечная травма", уточняет talkSPORT.



Добавим, в своем первом после международного перерыва матче "Юнайтед" сразится с соседями из "Манчестер Сити".