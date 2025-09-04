Штиллер не жалеет, что отверг интерес "Юнайтед"

Ангело Штиллер Полузащитник немецкого "Штутгарта" Ангело Штиллер не жалеет, что отверг интерес "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.

На исходе летнего окна появились слухи об интересе "Юнайтед" к Штиллеру. Сообщалось, что делегация "красных дьяволов" приезжала в Германию за Ангело.

Вообще, 24-летний немец открыт к идее последовать за своим партнером по сборной Германии Флорианом Вирцем, сменившим "Байер" на "Ливерпуль", но не сейчас, а в будущем.

"В данный момент я не думаю о переходе. Вообще говоря, я заинтересован в том, чтобы отправиться за рубеж на определенном этапе. Думаю, Флориан Вирц принял крутое решение, отправившись в "Ливерпуль".

"Но только одна вещь для меня ясна. До конца своей карьеры я абсолютно точно хочу поиграть в США, в МЛС. Это на 100 процентов мой план", — сообщил Штиллер Bild.




Метки Манчестер Юнайтед, Штиллер, Штутгарт

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 479

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 04.09.2025 17:35 # quavo
    Пиздеж чистой воды

    (ответить)

  2. ilovemanutd 04.09.2025 17:15 # ilovemanutd
    Ну и отлично, хватит уже мемных персонажей в МЮ, побаловались и достаточно.

    (ответить)

  3. narcot 04.09.2025 17:03 # narcot
    отец писькорского?

    (ответить)

  4. umbriaco 04.09.2025 17:02 # umbriaco
    шнобель у него нормальный такой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: