Штиллер не жалеет, что отверг интерес "Юнайтед"
Полузащитник немецкого "Штутгарта" Ангело Штиллер не жалеет, что отверг интерес "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.
На исходе летнего окна появились слухи об интересе "Юнайтед" к Штиллеру. Сообщалось, что делегация "красных дьяволов" приезжала в Германию за Ангело.
Вообще, 24-летний немец открыт к идее последовать за своим партнером по сборной Германии Флорианом Вирцем, сменившим "Байер" на "Ливерпуль", но не сейчас, а в будущем.
"В данный момент я не думаю о переходе. Вообще говоря, я заинтересован в том, чтобы отправиться за рубеж на определенном этапе. Думаю, Флориан Вирц принял крутое решение, отправившись в "Ливерпуль".
"Но только одна вещь для меня ясна. До конца своей карьеры я абсолютно точно хочу поиграть в США, в МЛС. Это на 100 процентов мой план", — сообщил Штиллер Bild.
04.09.2025 17:00
Просмотров: 479
Последние комментарии:
Пиздеж чистой воды
Ну и отлично, хватит уже мемных персонажей в МЮ, побаловались и достаточно.
отец писькорского?
шнобель у него нормальный такой
