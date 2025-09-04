Штиллер не жалеет, что отверг интерес "Юнайтед"

Полузащитник немецкого "Штутгарта" Ангело Штиллер не жалеет, что отверг интерес "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.

На исходе летнего окна появились слухи об интересе "Юнайтед" к Штиллеру. Сообщалось, что делегация "красных дьяволов" приезжала в Германию за Ангело.



Вообще, 24-летний немец открыт к идее последовать за своим партнером по сборной Германии Флорианом Вирцем, сменившим "Байер" на "Ливерпуль", но не сейчас, а в будущем.



"В данный момент я не думаю о переходе. Вообще говоря, я заинтересован в том, чтобы отправиться за рубеж на определенном этапе. Думаю, Флориан Вирц принял крутое решение, отправившись в "Ливерпуль".



"Но только одна вещь для меня ясна. До конца своей карьеры я абсолютно точно хочу поиграть в США, в МЛС. Это на 100 процентов мой план", — сообщил Штиллер Bild.