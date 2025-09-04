Саа считает, что Шешко будет сложно, пока МЮ не купит полузащитника

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что "красным дьяволам" нужен новый полузащитник, чтобы у Беньямина Шешко пошла игра на острие.

Этим летом "Юнайтед" оставил свою полузащиту без усиления, сосредоточившись на укреплении атаки, куда были куплены Матеус Кунья, Бриан Мбемо и как раз Шешко.



Однако Саа считает, что Шешко не имеет достаточной поддержки из центра поля, и это будет сказываться на игре Беньямина.



"Думаю, он способен стать нашим 9-м номером, если тренеру удастся создать эту связь между полузащитой и нападающим. К сожалению, мы не пригласили желаемого полузащитника. Так что мы по-прежнему слабы в этой зоне. И поэтому я думаю, у него будут небольшие сложности до тех пор, пока не не решим это".



"Он обладает мастерством, потому что он высокий, он будет забивать головы на втором этаже, а также он очень техничен. У него все в порядке с движением, поэтому я очень уверен, что он будет иметь моменты и забивать голы".



"Но это зависит не от него, достигнем ли мы желаемых целей. Эти двое плеймейкеров, Кунья и Мбемо, должны очень быстро заиграть, потому что иначе у Шешко тоже будут сложности", — цитирует Саа The Athletic.