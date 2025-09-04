"Юнайтед" может попытаться купить Лавиа в январе
"Манчестер Юнайтед" рассматривает полузащитника "Челси" Ромео Лавиа в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.
"Юнайтед" не рассматривал укрепление полузащиты своим приоритетом на едва закрывшееся летнее окно, несмотря на определенный интерес к Карлосу Балеба из "Брайтона".
Кроме того, у "Юнайтед" банально не осталось свободных средств на центр поля после крупных трат на усиление своей атаки.
Тем не менее, в планах у "Юнайтед" есть приглашение нового опорника в обозримом будущем, и Мигель Дилэйни из The Independent утверждает, что "красные дьяволы" могут уже в январе предпринять попытку заполучить Лавиа.
Оба сезона Лавиа в "Челси" после перехода из "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов были омрачены проблемами со здоровьем. Травмирован 21-летний бельгиец и сейчас, еще не сыграв ни минуты в новой кампании.
