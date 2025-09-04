Онана все еще может покинуть "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" открыт к расставанию с голкипером Андре Онана, даже после закрытия трансферного окна.

Онана еще не сыграл ни минуты в новом сезоне Премьер-Лиги, лишь приняв участие в матче 2-го раунда Кубка Лиги против "Гримсби", который обернулся для "Юнайтед" сенсационным поражением.



Кроме того, перед самым закрытием летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел голкипера Сенне Ламменса из "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов.



Также обладая Алтаем Байындыром и Томом Хитоном на последнем рубеже, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим готов отпустить Онана, благо трансферное окно в Саудовской Аравии и Турции еще открыто.



Как раз саудовское первенство и называется изданием Teamtalk возможным направлением для Онана, тогда как Takvim утверждает, что турецкий "Трабзонспор" уже сделал предложение по аренде 29-летнего камерунца.