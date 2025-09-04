Каземиро отказал "Аль-Насру"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро отклонил выгодное предложение от саудовского "Аль-Насра".

И хотя трансферное окно в Саудовской Аравии все еще открыто, Каземиро уже принял решение насчет своего будущего, утверждает Goal.



33-летний полузащитник отказался от воссоединения с Криштиану Роналду в "Аль-Насре", потому что счастлив в "Юнайтед" и хочет обеспечить себе лучшие шансы выступить за сборную Бразилии на Чемпионате Мира следующим летом.



С недавних пор бразильцев возглавляет Карло Анчелотти, бывший тренер Каземиро по "Реалу", поэтому ветеран ожидает получить ведущую роль в сборной, если сможет хорошо провести сезон за "Юнайтед".



Добавим, контракт Каземиро с "Юнайтед" истекает следующим летом, но клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.