Пакета готов подать иск к FA

Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета консультируется со своими юристами на предмет иска к FA.

Напомним, в июле независимая комиссия оправдала Пакету по делу о четырех желтых карточках, в умышленном получении которых Лукас был обвинен.



Накануне комиссия в письменном виде опубликовала причины своего решения, и теперь Пакета, которому грозила пожизненная дисквалификация, обдумывает свой следующий шаг.



По информации Sky Sports, Пакета готов подать к Ассоциации иск на внушительную сумму, потребовав возмещение не только морального, но и материального ущерба.



Например, из-за этой длившейся два года саги у игрока сборной Бразилии сорвался переход в "Манчестер Сити" летом 2023.



Добавим, в ходе слушания этого дела стало известно, что на четыре желтые карточки Пакеты в период с ноября 2022 по август 2023 ставки — на общую сумму в 47,000 с выигрышем в 167,000 — сделали 253 лица, из которых 27 могут быть связаны с игроком. Лукас подтвердил связь лишь с пятью, но отметил, что общается с ними нерегулярно и обычно не о футболе.