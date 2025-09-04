Буонанотте пришел в "Челси", чтобы играть в Лиге Чемпионов, и не попал в заявку
Вингер Факундо Буонанотте, мотивировавший свой переход в "Челси" возможностью сыграть в Лиге Чемпионов, не попал в заявку "синих" на элитный европейский футбол.
В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" взял Буонанотте в аренду у "Брайтона" до конца сезона за 2 миллиона фунтов. Предполагается, что Факундо отводится роль дублера Коула Палмера, который в данный момент травмирован.
"Конечно, я получу возможность впервые сыграть в Лиге Чемпионов, и это будет отличное испытание", — сказал 20-летний аргентинец, переходя в "Челси".
Однако накануне стало известно, что мечте Буонанотте исполниться не суждено. Факундо не попал в число 23 игроков, заявленных "Челси" на общий этап Лиги Чемпионов.
При этом другие летние новички "Челси" — Йоррел Хато, Дариу Эссугу, Эстевао, Джейми Гиттенс, Жоао Педро и даже травмированный Лиам Делап — были включены в заявку "синих".
04.09.2025 07:00
Последние комментарии:
Ну если что его же могут на плей-офф заявить. Не беда.
Источник ?
заметил , что админ пользуется часто гугл переводчиком..))
С именем ФАКундо только в Чольси играть
Будет примером таким же наивным мальчикам, которые хотят перейти в челси.
