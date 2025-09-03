FA не будет оспаривать оправдательный приговор Пакеты

FA не будет подавать апелляцию на решение независимой комиссии оправдать полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакету по делу о желтых карточках.

Напомним, FA обвиняла Пакету в умышленном получении четырех "горчичников" в матчах Премьер-Лиги, требуя дисквалифицировать Лукаса пожизненно.



В конце июля стало известно, что независимая комиссия сочла обвинения недоказанными. А сегодня были опубликовано письменно обоснование этого вердикта.



Одновременно с этим Ассоциация объявила, что не будет пользоваться своим правом на апелляцию и лишь накажет Пакету за отказ от содействия расследованию, сообщает Sky Sports. Лукасу грозит штраф в одну недельную зарплату.