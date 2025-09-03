Ламменс отказал "Вилле" ради перехода в "Юнайтед"

Голкипер Сенне Ламменс отклонил предложение "Астон Виллы" ради перехода в "Манчестер Юнайтед".

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел Ламменса у "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов плюс бонусы в размере 3.5 млн. фунтов.



По информации Daily Mail, ранее летом "Антверпен" принял более выгодное предложение "Виллы" о покупке Ламменса.



"Вилла" рассматривала 23-летнего бельгийца в качестве замены для своего первого номера Эмилиано Мартинеса, который в свою очередь мог уйти как раз в "Юнайтед".



В конце концов, выбирая между Ламменсом и Мартинесом, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим выбрал более молодого голкипера, да и сам Сенне сказал "Антверпену", чтоб хочет перейти к "красным дьяволам".



Бирмингемский клуб испытал разочарование от того, что Ламменс выбрал не их и вдобавок достался "Юнайтед" дешевле.