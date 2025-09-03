Куанса дополнительно вызван в сборную Англии

Защитник леверкузенского "Байера" Джарелл Куанса был дополнительно вызван в сборную Англии.

В минувший уикенд полузащитник Адам Уортон получил мышечную травму в матче за "Кристал Пэлас", и на место выбывшего игрока главный тренер англичан Томас Тухель решил пригласить сразу двух новых.



Помимо полузащитника "Милана" Рубена Лофтус-Чика, о вызове которого сообщалось накануне, Тухель также пригласил Куансу, который пока не дебютировал за сборную, отмечает Sky Sports.



22-летний Куанса только этим летом перебрался из "Ливерпуля" в "Байер", полностью сыграв оба матча леверкузенцев в новом сезоне Бундеслиги.