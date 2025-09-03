Пакете грозит штраф на шестизначную сумму
Полузащитнику "Вест Хэма" Лукаку Пакете грозит шестизначный штраф, несмотря на оправдательный приговор по делу об умышленных желтых карточках.
Напомним, FA требовала пожизненной дисквалификации Пакеты, обвиняя Лукаса в умышленном получении четырех желтых карточек в матчах Премьер-Лиги для обогащения своего окружения в букмекерских конторах.
Пакета свою вину всегда отрицал, и в конце июля независимая комиссия поставила точку в длившейся два года саге, не найдя явных доказательств неправоты 28-летнего бразильца.
Комиссия согласилась лишь тем, что Пакета не содействовал расследованию, и теперь, сообщает The Times, Ассоциация собирается это использовать. Штраф в размере около 150,000 фунтов — что составляет недельную зарплату Лукаса — позволит FA сохранить лицо в этом безрезультатном процессе.
03.09.2025 09:00
Просмотров: 269
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ахахахха
Логика железная - не получилось наказать, так хоть бабок подсыпь немного в казну, жалко что ли
На его месте, если б знал что точно не виноват - взъебал бы еще их на компенсацию, 2 года жизнь пацану портили, в МС из-за них не перешел
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий