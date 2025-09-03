Уэбб признал, что гол Кинга против "Челси" был отменен ошибочно

Роб Джонс Глава судейского корпуса Ховард Уэбб признал, что гол Джоша Кинга из "Фулхэма" против "Челси" был отменен ошибочно.

После поражения 2:0 от "Челси" в минувший уикенд главный тренер "Фулхэма" Марку Силва был ярости от работы рефери Роба Джонса и арбитра VAR Майкла Солсбери, которые отменили гол Кинга, сославшись на фол Родриго Муниса на Трево Чалобе в ходе комбинации.

Изначально, во время игры, Джонс не зафиксировал нарушения правил на Чалобе, и Уэбб считает, что у рефери не было веских оснований менять свое решение.

"Это решение не было спорным, оно было ошибочным. Мы обозначили некоторые принципы насчет того, как мы судим в Премьер-Лиге и как используем VAR".

"Для того, чтобы придать игре плавности, ритма и темпа, был установлен высокий порог по определению фола при контакте. Также была установлена высокая планка для вмешательства VAR".

"В данной ситуации указания не были полностью соблюдены. Арбитры, причастные к этой ситуации, неправильно оценили ситуацию с контактом между Мунисом и Чалобой".

"Арбитры были слишком сосредоточены на этом контакте, не учитывая весь контекст произошедшего".

"В последние 18 месяцев мы добились больших успехов в уменьшении своего влияния на решения рефери. В Премьер-Лиге мы наблюдаем меньше вмешательств, чем в какой-либо другой большой лиге в Европе, поэтому нам нужно продолжать делать это".

"Мы понимаем важность этих решений. Мы понимаем, что влияние ошибки, как в данном случае, будет велико, и мы всегда, всегда стремимся действовать лучше", — цитирует Уэбба BBC.




Автор mihajlo   

Дата 03.09.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 797

Последние комментарии:




  1. meshuggah 03.09.2025 09:24 # meshuggah
    прыгает на ногу чалобе шипами всем своим весом - далбаебы на судейках ошибочное решение, но сука если бы он свистнул в моменте фола, то не ошибочное нужно же смотерть на весь контекст произошедшего, тогда значит судейка не профпригоден если не заметил фола в моменте

    (ответить)

  2. vtp 03.09.2025 08:54 # vtp
    Фол был ? - Был, значит правильно отменили.
    Если б Челси забил бы гол до этого совершив такой фол, я не был бы против отмены гола, объективно.
    А Уэбб чет поплыл, адекватный же вроде был.

    (ответить)

  3. mateta 03.09.2025 08:23 # mateta
    https://fapl.ru/posts/116451/?c=1

    Обещали же это прекратить, хватит тянуть Челси.

    (ответить)

  4. lovrentiy 03.09.2025 08:09 # lovrentiy
    Я ведь говорил, тянут пенсов.

    (ответить)

