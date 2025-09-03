Уэбб признал, что гол Кинга против "Челси" был отменен ошибочно

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб признал, что гол Джоша Кинга из "Фулхэма" против "Челси" был отменен ошибочно.

После поражения 2:0 от "Челси" в минувший уикенд главный тренер "Фулхэма" Марку Силва был ярости от работы рефери Роба Джонса и арбитра VAR Майкла Солсбери, которые отменили гол Кинга, сославшись на фол Родриго Муниса на Трево Чалобе в ходе комбинации.



Изначально, во время игры, Джонс не зафиксировал нарушения правил на Чалобе, и Уэбб считает, что у рефери не было веских оснований менять свое решение.



"Это решение не было спорным, оно было ошибочным. Мы обозначили некоторые принципы насчет того, как мы судим в Премьер-Лиге и как используем VAR".



"Для того, чтобы придать игре плавности, ритма и темпа, был установлен высокий порог по определению фола при контакте. Также была установлена высокая планка для вмешательства VAR".



"В данной ситуации указания не были полностью соблюдены. Арбитры, причастные к этой ситуации, неправильно оценили ситуацию с контактом между Мунисом и Чалобой".



"Арбитры были слишком сосредоточены на этом контакте, не учитывая весь контекст произошедшего".



"В последние 18 месяцев мы добились больших успехов в уменьшении своего влияния на решения рефери. В Премьер-Лиге мы наблюдаем меньше вмешательств, чем в какой-либо другой большой лиге в Европе, поэтому нам нужно продолжать делать это".



"Мы понимаем важность этих решений. Мы понимаем, что влияние ошибки, как в данном случае, будет велико, и мы всегда, всегда стремимся действовать лучше", — цитирует Уэбба BBC.



