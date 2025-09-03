"Челси" продал игрока в "Страсбур", а через 33 выкупил обратно

"Челси" продал крайнего защитника Ише Сэмюэлс-Смита в "Страсбур", чтобы через 33 выкупить его обратно у французского клуба.

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" досрочно вернул из аренды в "Сандерленде" нападающего Марка Гиу, отреагировав этим на травму Лиама Делапа.



В этот же день "Челси" провернул еще более странный трансфер. Как сообщает The Athletic, "синие" выкупили обратно Сэмюэлс-Смита, 33 днями ранее проданного в "Страсбур", свой дочерний клуб.



Стоимость ни продажи, ни обратного выкупа 19-летнего игрока не разглашается.



При этом "Челси" не оставил Сэмюэлс-Смита у себя, сразу же отправив Ише в аренду в "Суонси" из Чемпионшипа.



Добавим, летом 2023 "Челси" приобрел Сэмюэлс-Смита у "Эвертона" за 4 миллиона фунтов. Ише еще не дебютировал за первую команду "синих".