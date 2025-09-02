Лофтус-Чик впервые за шесть лет вызван в сборную Англии
Полузащитник итальянского "Милана" Рубен Лофтус-Чик впервые за шесть лет получил вызов в сборную Англии.
Изначально Лофтус-Чика не оказалось среди 26 игроков, которых главный тренер англичан Томас Тухель вызвал на матчи против Андорры и Сербии в отборе к ЧМ-2026.
Однако матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье обернулся травмой для полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона.
Как раз на место Уортона и был приглашен 29-летний Лофтус-Чик, которого Тухель знает по периоду совместной работы в "Челси".
На счету Лофтус-Чика 10 матчей за сборную Англии, куда Рубен не вызывался с марта 2019.
02.09.2025 16:00
Просмотров: 229
Последние комментарии:
как только он хоть немного что-то показывать начинает, сразу травма. так что после этого международного сбора на 3-4 месяца можно чилить отправляться смело
(ответить)
