"Фулхэм" арендовал Куси-Асаре у "Баварии"

Нападающий немецкой "Баварии" Джона Куси-Асаре присоединился к "Фулхэму" на правах аренды.

Куси-Асаре присоединился к "Баварии" из АИКа в феврале 2024, дебютировав за первую команду в декабре 2024.



Проведя предсезонную подготовку с "Баварией", перед закрытием летнего трансферного окна Куси-Асаре был отправлен в аренду в "Фулхэм", причем "дачники", как утверждает Sky Sports, получили опцию выкупа 18-летнего шведа.



"Бавария" смогли отпустить Куси-Асаре после того, как арендовала у "Челси" Николаса Джексона.



"Я очень взволнован, что перешел в "Фулхэм". Это великолепный клуб с отличными болельщиками, и мне не терпится приступить к работе со своими партнерами по команде и стараться изо всех сил во благо клуба", — сообщил Куси-Асаре.