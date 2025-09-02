"Пэлас" укрепил свой состав Канво и Уче

Перед закрытием летнего трансферного окна "Кристал Пэлас" укрепил свой состав защитником "Тулузы" Жейде Канво и атакующего полузащитника "Хетафе" Крисантусом Уче.

Канво, чей трансфер оценивается в 20.8 млн. фунтов, заключил с "Пэлас" четырехлетний контракт и будет выступать за "орлов" под 23-м номером.



В прошлом сезоне 19-летний француз пробился в стартовый состав "Тулузы", также успев сыграть пару матчей в качестве опорника.



А Уче присоединился к "Пэлас" на правах аренды, взяв на "Селхерст Парк" 12-й номер.



22-летний игрок сборной Нигерии стал пятым новичком команды Оливера Гласнера в это трансферное окно после Вальтера Бенитеса, Борны Сосы, Йереми Пино и как раз Канво.



В прошлом сезоне Уче сыграл 38 матчей за "Хетафе" во всех соревнованиях, забив четыре гола и отдав семь результативных передач.