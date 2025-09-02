"Эвертон" арендовал Мерлина Реля

Мерлин Рель "Эвертон" объявил о переходе полузащитника немецкого "Фрайбурга" Мерлина Реля на правах аренды с обязательством по выкупу.

Рель стал девятым приобретением "Эвертона" в это трансферное окно, взяв в мерсисайдском клубе 34-й номер.

Арендуя Реля, "Эвертон" взял на себя обязательство выкупить 23-летнего немца следующим летом за 17.3 млн. фунтов.

Рель провел во "Фрайбурге" три года, утвердившись ключевым игроком команды. Мерлин отличается своим трудолюбием и универсальностью, поиграв даже на позиции левого защитника.




02.09.2025

