"Вест Хэм" перехватил Игоря Жулио

"Вест Хэм" объявил о переходе в клуб центрального защитника "Брайтона" Игоря Жулио на правах аренды.

Изначально предполагалось, что в заключительный день летнего трансферного окна Жулио присоединится к "Кристал Пэлас", что позволило бы "орлам" отпустить своего капитана Марка Гехи в "Ливерпуль".



Однако 27-летний бразилец расстроил и "Пэлас", и "Ливерпуль", предпочтя провести сезон 2025/26 в "Вест Хэме".



Жулио сыграл 37 матчей в Премьер-Лиге за "Брайтон" после своего перехода из "Фиорентины" за 14.5 млн. фунтов в 2023 году.



"Это большой клуб, клуб с историей, великолепной поддержкой и особенной идентичностью. Я убедился в этом в Праге во время финала Лиги Конференций два года назад, и сейчас я очень горжусь, что буду представлять эти цвета".



"Здесь очень интересный проект. Здесь в клубе много хороших игроков, и мне известно, что здесь очень позитивная обстановка в раздевалке, и будет замечательно стать частью этого", — объяснил свой выбор Жулио.