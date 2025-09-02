"Тоттенхэм" отправил Хиля и Соломона в Испанию

"Тоттенхэм" объявил о расставании с вингерами Брайаном Хилем и Манором Соломоном, которые отправились в "Жирону" и "Вильярреал", соответственно.

Хиль сыграл 43 матча за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Севильи" в июле 2021, в течение этих четырех лет успев побывать на правах аренды в "Валенсии", "Севилье" и "Жироне".



Как раз в "Жирону" 24-летний испанец и вернулся, принеся "Тоттенхэму" 8.65 млн. фунтов.



В то же время Соломон, чей переход в "Кристал Пэлас" сорвался, был арендован "Вильярреалом".



Соломон сыграл только шесть матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода в июле 2023, а прошлый сезон 26-летний израильтянин провел в аренде в "Лидсе", завоевав с "белыми" титул Чемпионшипа.