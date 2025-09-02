"Форест" подписал Зинченко, Куябано и Баква

Перед закрытием летнего трансферного окна "Ноттингем Форест" совершил тройное приобретение, подписав защитников Александра Зинченко из "Арсенала" с Куябано из "Ботафого" и нападающего "Страсбура" Дилана Баква.

После своего перехода из "Манчестер Сити" в июле Зинченко сыграл 91 матч за "Арсенал" во всех соревнованиях, включая 33 в своем дебютном сезоне.



Однако постепенно 28-летний украинец превратился в глубокого резервиста в "Арсенале", став проигрывать конкуренцию даже юниору Майлсу Льюис-Скелли на позиции левого защитника.



Зинченко присоединился к "Форест" на правах аренды, но поскольку его контракт с "Арсеналом" с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю истекает следующим летом, Александр уже не вернется к "канонирам".



Как и Зинченко, Куябано играет слева в обороне, но 22-летний бразилец прибыл по постоянном трансферу, заключив с "лесниками" контракт до 2029 года.



Куябано стал четвертым игроком, прибывшим в "Форест" из "Ботафого" в это трансферное окно, после Джона Виктора, Жаира Куньи и Игоря Жезуса.



За Баква "Форест" пришлось заплатить внушительные 34.7 млн. фунтов. 23-летний француз, преимущественно играющий на правом краю атаки, связал свое будущее с "лесниками" на ближайшие пять лет.



За два сезона в "Страсбуре" Баква забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу в 71 матче.