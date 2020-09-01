"Ливерпуль" приобрел Исака за 125 млн. фунтов

"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение нападающего "Ньюкасла" Александера Исака за рекордные для Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.

Исак заключил с "Ливерпулем" контракт до 2031 года и будет играть за команду Арне Слота под 9-м номером.



Исак выступал за "Ньюкасл" после своего перехода из "Реал Сосьедад" летом 2022. Александер забил 62 гола в 109 матчах за "сорок", в прошлом сезоне завоевав Кубок Лиги.



В рамках Премьер-Лиги 25-летний швед отличился 54 раза в 86 матчах, причем 23 из этих голов приходятся на прошлый сезон.



Изначально "Ньюкасл" не собирался продавать Исака, отклонив предложение "Ливерпуля" в 110 млн. фунтов, однако Александер проявил настойчивость, и после покупки Ника Вольтемаде "сороки" пошли на сделку с чемпионами Премьер-Лиги.



"Это удивительное ощущение. Путь сюда был долгим. Но я очень рад стать частью этой команды, этого клуба и всего, что с ним связано. Я горжусь этим и предвкушаю это".



"Я просто рад, что дело сделано и я могу вернуться к работе. Мне не терпится увидеть своих партнеров по команде и фанатов", — сообщил Исак.



