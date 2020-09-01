"Ливерпуль" приобрел Исака за 125 млн. фунтов
"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение нападающего "Ньюкасла" Александера Исака за рекордные для Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.
Исак заключил с "Ливерпулем" контракт до 2031 года и будет играть за команду Арне Слота под 9-м номером.
Исак выступал за "Ньюкасл" после своего перехода из "Реал Сосьедад" летом 2022. Александер забил 62 гола в 109 матчах за "сорок", в прошлом сезоне завоевав Кубок Лиги.
В рамках Премьер-Лиги 25-летний швед отличился 54 раза в 86 матчах, причем 23 из этих голов приходятся на прошлый сезон.
Изначально "Ньюкасл" не собирался продавать Исака, отклонив предложение "Ливерпуля" в 110 млн. фунтов, однако Александер проявил настойчивость, и после покупки Ника Вольтемаде "сороки" пошли на сделку с чемпионами Премьер-Лиги.
"Это удивительное ощущение. Путь сюда был долгим. Но я очень рад стать частью этой команды, этого клуба и всего, что с ним связано. Я горжусь этим и предвкушаю это".
"Я просто рад, что дело сделано и я могу вернуться к работе. Мне не терпится увидеть своих партнеров по команде и фанатов", — сообщил Исак.
01.09.2025 23:45
Последние комментарии:
Извини Михайло-Валера на сайте!!!))) Я Им Расскажу про ФУтбол!!!
(ответить)
единственное о чем жалею так об уходе Эллиотта
талантливый паренек, тупо не уместился в обойму, так бывает
(ответить)
Предатель!
(ответить)
Эй писькорка))
(ответить)
В этом трансфере вся разница между Клопом и Слотом
Клопп слишком потакал руководству когда они отказывались тратить и на скиле выжимал максимум из состава говна. А лысый хитман просто косит наотмашь с инстинктом киллера, закупаясь топами по рекордному
(ответить)
Ну это пиздец , конечно. Эдвардс и Хьюз играют в ФИФУ как будто. Теперь у Слота нет права на ошибку. Вперед за Квадруплом. Уахахахаха
(ответить)
Поздравляю. Трансферное Окно-Закрыто..Будет Тут Плакчь Ярославны????, или Расходимся??? И Ждем Футбол?
(ответить)
поздравляю всех скаузеров с выдающимся ТО -
наконец и на нашей улице наступил праздник
(ответить)
С такой закупкой у Слота нет шансов на ошибку. Клопп, наверное, АаXyе наблюдал за этим то?!
Большое лето и огромные ожидания: от болельщиков и сми уж точно. Кажется, что далее, опять затишье на пару то будет. ФСГ практикуют закупки, с молчанием.
Интересно, насколько Слот учавствовал в это кампании?
Ранее Клопп уже продавливал свои покупки, типо Дарвина или хотел немца какого-то взять, вместо Салаха. И его выбор оказался плох на деле.
Так вот, интересно, это ТО полностью игра в ФМ от Эдвардса и Хьюза или Слота тоже послушали?
(ответить)
Через 2 сезона этот ИСТИННЫЙ ШВЕД будет саботировать тренировки уже с Зеропуком и требовать отпустить его в Барселонку ну или к арабам
(ответить)
карандаш
но всё же надеюсь с колбасой на упорную борьбу за Чашку
(ответить)
просто нет слов
(ответить)
YNWA!!!!
(ответить)
https://youtube.com/shorts/rXwP-3JCfDs?si=SDl8O0D5Ip8B2si5
Ахуеть. Вообще не знал, что он гей.
(ответить)
Колбасу с чемпионством
(ответить)
Крыса нашла свою помойку!
(ответить)
токсичный пидар нашел себе команду по духу
поздравим токсичного пидара с переходом в портовый бордель , где шлюхам продажным только рады
(ответить)
