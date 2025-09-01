"Челси" досрочно вернул Гиу

"Челси" подтвердил, что нападающий Марк Гиу досрочно вернулся из аренды в "Сандерленде".

Гиу менее четырех недель назад был арендован "Сандерлендом" на сезон 2025/26, успев забить один гол в трех матчах за "черных котов".



Так ни разу и не появившись в стартовом составе "Сандерленда", теперь 19-летний испанец возвращается в свой родительский клуб.



Для "Челси" это стало вынужденной мерой после того, как Лиам Делап получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".