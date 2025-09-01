"Челси" досрочно вернул Гиу

Марк Гиу "Челси" подтвердил, что нападающий Марк Гиу досрочно вернулся из аренды в "Сандерленде".

Гиу менее четырех недель назад был арендован "Сандерлендом" на сезон 2025/26, успев забить один гол в трех матчах за "черных котов".

Так ни разу и не появившись в стартовом составе "Сандерленда", теперь 19-летний испанец возвращается в свой родительский клуб.

Для "Челси" это стало вынужденной мерой после того, как Лиам Делап получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".




  1. gidro-met 01.09.2025 22:34 # gidro-met
    Обратно в родительский клуб .

    Гиу хорош , он прирожденный бомбардир !

